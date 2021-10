Komory: Po zákazu vstupu do práce bez očkování by byly ohroženy dodávky jídla

Agrární a potravinářská komora odmítly návrh na zákaz vstupu do zaměstnání bez očkování nebo testu. Podle nich by mohly být ohroženy dodávky potravin. Dnes to obě uskupení uvedla v tiskové zprávě. Už v současnosti je podle nich v provozech nedostatek zaměstnanců, další výpadek by tak mohl způsobit omezení nebo zastavení výroby.

Ministerstva podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zvažují úpravu zákonů tak, aby zaměstnanci neočkovaní proti covidu či bez testu nebo jiného dokladu o bezinfekčnosti nemohli na pracoviště. Novinářům to řekl v tomto týdnu po jednání Ústředního krizového štábu. Ve středu v poledne se kvůli tomu sejde tripartita, dodal po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Podle Babiše není návrh dobrý, proti je kvůli nedostatku pracovníků v některých oborech například ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Při testech Potravinářské komory letos v březnu se zjistilo, že z 30.671 otestovaných lidí bylo 374 pozitivních, po následných PCR testech jich zůstalo 194, tedy 0,63 procenta.