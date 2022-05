Devátého května se tradičně slaví Den Evropy. V několika městech jsou připravené akce, které připomenou 18 let od vstupu Česka do Evropské unie. V Praze na Střeleckém ostrově se odpoledne představí jednotlivé členské země. Studenti zjistí, kam můžou vyjet na stáž nebo pomáhat jako dobrovolníci. Připravené jsou taky cestovatelské přednášky a koncerty. Do oslav Dne Evropy je zapojený taky Hradec Králové nebo Brno.