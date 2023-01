Končí letošní Tříkrálová sbírka, vybrat by se mohlo zhruba 173 milionů Kč

Dnes končí letošní ročník Tříkrálové sbírky. Sečteno je zatím 27 procent pokladniček, ve kterých bylo zhruba 47 milionů Kč, vyplývá ze sobotních údajů na webových stránkách Charity ČR, která sbírku pořádá. Celkem by se tak mohlo vybrat zhruba 173 milionů Kč. Po celý rok mohou zájemci přispívat on-line . Loni činil výnos sbírky zhruba 141 milionů korun.

Letošní Tříkrálová sbírka začala 1. ledna a zapojily se do ní tisíce koledníků. Po dnešku bude dále pokračovat rozpečeťování pokladniček na obecních úřadech a počítání výsledků. Podle mluvčího Charity ČR Jana Oulíka to potrvá ještě několik dnů. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Výtěžek pomůže nemocným a potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Zbytek peněz podpoří větší nadregionální projekty nebo poputuje na pomoc do zahraničí.