Končí možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby

Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro nadcházející senátní volby. Využít to budou moci především Češi s trvalým bydlištěm v cizině. Na rozdíl od sněmovních a prezidentských voleb nebudou moci vybírat senátory na zastupitelských úřadech, ale museli by se kvůli tomu vrátit do Česka.

Zahraniční Češi si budou moci obstarat voličský průkaz v případě, že jsou zapsáni ve voličských seznamech. S ním mohou hlasovat v jednom z 27 senátních obvodů, kde se volby letos na přelomu září a října uskuteční. Voličský průkaz by tak mohl s ohledem na vzdálenosti posloužit zejména Čechům, kteří žijí v okolních evropských zemích. Tuzemští voliči by si mohli o průkaz požádat v případě, pokud nebudou moci hlasovat v domovské obci, ale jinde v senátním obvodu, do kterého patří. Osobně lze požádat o voličský průkaz do 21. září v místě bydliště.

První kolo senátních voleb se uskuteční 23. a 24. září souběžně s komunálními volbami. V nich na voličský průkaz nebude možné hlasovat a zúčastnit se jich budou moci voliči s trvalým pobytem v Česku, a to ve své domovské obci. Patřit mezi ně budou moci i Češi pobývající dlouhodobě v cizině, kteří jsou pro jiné typy voleb zapsáni do zvláštního seznamu voličů. Nebudou muset žádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí z tohoto seznamu, uvedlo na svém webu ministerstvo zahraničí.