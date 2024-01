Končí Tříkrálová sbírka, výtěžek pomůže potřebným

Dnes naposledy vyrazí do ulic měst koledníci během tradiční Tříkrálové sbírky. Od začátku roku vybírali příspěvky do zapečetěných kasiček na pomoc potřebným. Převodem na účet nebo zasláním dárcovské zprávy lze do sbírky přispívat po celý rok.

Sbírku navazující na lidovou tradici tříkrálové koledy pořádá přes 20 let Charita ČR, která výsledky průběžně zveřejňuje na webu. Loni Tříkrálová sbírka vynesla víc než 161 milionů korun, což bylo zatím nejvíc. Kolik to bude letos, bude jasné po rozpečetění pokladniček a sečtení vybraných peněz ve všech diecézích.