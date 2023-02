Končící prezident Zeman a jeho nástupce Pavel se setkají v pondělí 13. února v Lánech

Prezident Miloš Zeman a jeho nástupce Petr Pavel se sejdou v pondělí 13. února dopoledne na zámku v Lánech. Pavel na páteční tiskové konferenci uvedl, že stávající hlavě státu nabídl termín, který Zeman akceptoval. Termín ve stejnou chvíli na svém twitterovém účtu potvrdil Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Nynější i zvolená hlava státu v posledních dnech vyjadřovaly připravenost k setkání, očekávaly ale iniciativu z druhé strany. Pavel odmítl, že by šlo o přetahovanou. Doplnil, že Zemanovi termín navrhl. Pavel dříve avizoval, že chce Zemana mimo jiné požádat o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu.