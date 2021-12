Končící vláda souhlasí s návrhem SPD na zmrazení mezd politiků

Končící vláda Andreje Babiše (ANO) dala souhlasné stanovisko k návrhu poslanců opoziční SPD, aby platy ústavních činitelů byly zmrazeny do konce roku 2025. Po jednání vlády to řekla vicepremiérka a ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO). Podle původních předpokladů se měl kabinet k předloze postavit neutrálně. Z ministerstev, která se předlohou zabývala, bylo proti návrhu jen ministerstvo spravedlnosti. Ministerstva upozornila na to, že návrh SPD ve svých parametrech odpovídá předloze, kterou prosazoval Babiš, zmrazení platů ale plánuje o rok kratší. Návrh SPD "neobsahuje pojistku proti skokovému nárůstu platů představitelů státní moci po rozmrazení v roce 2026", který by činil 22 procent. "Jakékoli zmrazení platů ústavních činitelů vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, bude hnutí ANO podporovat," dodala Schillerová.

SPD s návrhem přišla poté, co právě kvůli hrozbě skokového nárůstu platů Babišovu novelu odmítl Senát. Novelu senátoři označovali za populistické předvolební gesto.