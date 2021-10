Konec testů na covid-19 zdarma navrhne ministerstvo od prosince. I kratší karanténu

Preventivní testy na covid-19 by se mohly přestat hradit z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, bude to navrhovat ministerstvo zdravotnictví. Novinářům to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Měsíčně testy stojí dvě miliardy korun. Testy zůstanou zdarma pro děti do 12 let. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) budou i další výjimky, například pro lidi, kteří už mají první dávku očkování.

Dál zdarma budou podle ministerstva testy pro lidi s příznaky nebo pro lidi po kontaktu s nakaženými. Vojtěch chce změny konzultovat s novou vládní koalicí. Znovu zvažuje, že by bezinfekčnost v restauracích kontroloval jejich personál. Prověří to podle něj právníci.

Ministerstvo zdravotnictví dále navrhne, aby karanténu pro lidi po kontaktu s nakaženým koronavirem bylo možné po sedmi dnech ukončit negativním testem. V současné době musí být lidé v karanténě dva týdny.