Konfederace rektorů: On-line výuku zvažují Vysoké školy jen v krajním případě

Vysoké školy neplánují kvůli vysokým cenám energií přejít na on-line formu výuky. Českému rozhlasu to řekl Martin Bareš - předseda České konference rektorů a rektor Masarykovy univerzity v Brně. Školy ale budou muset začít šetřit. Podle konference by totiž náklady na energie mohly v součtu vzrůst až o pět miliard korun. Bareš uvedl, že by školy měly s energiemi nakládat úsporněji a neměly by učebny zbytečně přetápět - a to nejen kvůli energetické krizi, ale také vzhledem k životnímu prostředí.