Konference na univerzitě v USA připomene odkaz Václava Havla i současné krize

Američané si na třídenní konferenci připomenou život, dílo i odkaz bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Konference se měla konat už loni u příležitosti desátého výročí Havlova úmrtí, plány ale organizátorům přerušila pandemie covidu-19. Po únorové ruské invazi na Ukrajinu jsou témata, která Havel vyzdvihoval, ještě aktuálnější, řekl v rozhovoru s ČTK pořadatel akce Milan Babík, český profesor na univerzitě Colby College. Konference s názvem Havel and Our Crisis (Havel a naše krize) se bude konat od středy právě na Colby College, soukromé vysoké škole svobodných umění v americkém státě Maine, kde Babík již téměř sedm let učí. Pro akci získal podporu rektora a rozhodl se, že konference bude odrážet i aktuální vývoj na mezinárodním poli.