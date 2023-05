Konsorcium: Po změně podpory nebude mít řada uprchlíků peníze na bydlení

Řada uprchlíků z Ukrajiny nebude mít po červencové úpravě podpory od státu dost peněz na bydlení. Mohli by tak skončit v nedůstojných podmínkách, nebo se nuceně vracet do vlasti, kde se bojuje. V tiskové zprávě to uvedlo Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které tvoří 18 organizací včetně Charity ČR, organizace ADRA, Sdružení pro integraci a migraci či Organizace pro pomoc uprchlíkům. Poukazuje na snížení podpory a nízké výdělky příchozích. Od července se přestane vyplácet solidární příspěvek lidem, kteří ubytovávají příchozí zdarma či za úhradu energií. Získat teď mohou podle počtu osob a druhu bydlení od 3000 do 15.000 korun na měsíc. Nouzové ubytování v zařízeních stát běžencům hradí pět měsíců. Poté si ho mají platit buď sami, nebo se musí přestěhovat. Netýká se to seniorů, postižených, dětí, studentů, těhotných žen a těch, kteří se starají o malé děti či handicapované blízké. Bydlení si mají uprchlíci od července platit hlavně z výdělku a případně z humanitární dávky. Při jejím výpočtu se má zohlednit životní minimum a 3000 korun na osobu v bytě, který majitel zapsal do bytové evidence. V ostatním bydlení to má být 80 procent, tedy 2400 korun. Pro každého žadatele se dávka stanoví podle jeho příjmů a úspor. Podle konsorcia většina příchozích nebude na tržní nájemné mít. Poukazuje na to, že většina uprchlíků pracuje na nízkokvalifikovaných pozicích a jejich mzdy jsou malé.