Kontrolní úřad: Snižovat počet obětí tragických nehod na polovinu se Česku nedaří

Bezpečnost na českých silnicích se zvýšila - ale ne dostatečně. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Za posledních 11 let se měl počet úmrtí na silnicích snížit alespoň o polovinu. Klesl ale jen o necelých 36 procent. Do zvýšení bezpečnosti přitom ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a další úřady investovaly víc než čtyř sta milionů korun. Například v roce 2020 byl provoz na silnicích omezený kvůli pandemii covidu. I tak ale zemřelo při nehodách 460 lidí, tedy skoro o třetinu víc, než je než stanovená hranice. Do roku 2030 by se měla bezpečnost zvýšit natolik, aby počet mrtvých nepřesáhl 269.