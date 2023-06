Kontrolní úřad: Stát při rozdělování peněz výzkumným organizacím nestanovuje konkrétní cíle a limity

Státu při rozdělování dotací pro výzkumné společnosti chybí konkrétní cíle a očekávané přínosy. Vyplývá to z výsledku kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo průmyslu a obchodu také podle úřadu nestanovilo žádná bližší pravidla pro to, jak a za co můžou výzkumné organizace vynakládat získanou podporu. Resort průmyslu mezi roky 2018 až 2022 rozdělil mezi výzkumné organizace skoro 2,3 miliardy korun. Ministerstvo v reakci uvedlo, že zaměření výzkumných organizací je velmi rozdílné, proto nestanovuje pro každou z organizací konkrétní seznam kroků a činností, které má organizace vykonat.

Kontrolní úřad se dále zaměřil i na to, jak ministerstvo hodnotilo v letech 2018 až 2021 instituce, které získaly podporu. V tomto ohledu postupovalo ministerstvo transparentně, uvedli kontroloři. Nezjistili, že by jednotlivé organizace využívaly přidělené dotace nehospodárně. Jedna společnost ale podle nich porušila zákon o zadávání veřejných zakázek a taky podmínky pro získání podpory.