Konvoj s provizorním mostem pro Slovinsko vyjel z Jihlavy

Z jihlavského pracoviště hasičů vyjel konvoj s provizorním mostem do záplavami postiženého Slovinska. Hasiči, kteří přepravu zajišťují, by se měli do České republiky vrátit v pondělí. Záchranný útvar bude zajišťovat i přepravu dalších mostů, které Česko Slovinsku poskytne, řekla mluvčí Záchranného útvaru HZS ČR Jana Urbancová. O stavbu mostů se postará česká armáda. Druhý most budou hasiči do Slovinska převážet přibližně za týden. Mostní provizoria získá Slovinsko darem. Podle dřívějšího vyjádření předsedy SSHR Pavla Švagra bylo v zemi zničeno asi 70 mostů.