Korespondence skladatelů Nováka a Martinů vyšla knižně

Nedávno objevená korespondence skladatelů Jana Nováka a Bohuslava Martinů je základem nové česko-anglické knihy Umělec nesmí nikdy ztrácet odvahu. Od narození Nováka loni uplynulo 100 let. V Brně, kde žil a komponoval před odchodem do exilu, je dosud uznávaný a připomínaný. V sobotu mu u přehrady odhalí pamětní desku, informovala Masarykova univerzita.

Na nové knize pracovali Martin Flašar a Pavel Žůrek. Korespondenci zarámovali vylíčením situace v kulturní politice 50. let 20. století. Novák v roce 1968 emigroval do Dánska, později do Itálie a Německa. Do roku 1989 se proto ve své rodné zemi nesměl hrát, poté se začala do koncertních síní jeho tvorba vracet.