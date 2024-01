Korespondenční volba má podle SPD zvrátit výsledky budoucích voleb

Zavedením korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí chce vládní pětikoalice nedemokraticky zvrátit výsledky budoucích voleb, řekl dnes novinářům ve Sněmovně předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura. SPD bude zákon blokovat všemi zákonnými prostředky, zdůraznil. Na boj proti novele je připravené i další opoziční hnutí ANO, řekla šéfka jeho poslaneckého klubu Alena Schillerová. Považuje ho však ze strany vlády za zbytečný v době, kdy má ČR důležitější problémy. Ke spornému návrhu na zavedení korespondenční volby se poslanci sejdou na mimořádné schůzi svolané z koaličního podnětu ve středu.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) odmítl, že by mohla korespondenční volba ohrozit bezpečnost voleb. Při projednávání ve Sněmovně se nebrání diskuzi o možných úpravách návrhu a inspiraci něčím, co v cizině funguje. Musí to ale napřed schválit koalice. Zároveň podle něj nejde odkazovat na praxi korespondenční volby na Slovensku, protože Slováci na rozdíl od Česka nemohou volit na zastupitelských úřadech v zahraničí. "My napasováváme korespondenční volbu na systém, který už dlouhodobě funguje," uvedl.