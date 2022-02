Koruna po ruském útoku na Ukrajinu prudce oslabila k euru i dolaru

Česká měna dnes po dnešním útoku Ruska na Ukrajinu spadla k euru i dolaru na nejslabší úrovně za dva měsíce, ztrácela desítky haléřů. K euru i dolaru je tak nyní nejslabší od loňského prosince. K euru si pohoršila o 33 haléřů na 24,92 Kč/EUR, k dolaru o 70 haléřů na 22,41 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Investoři korunu řadí mezi riziková aktiva a tradičně oslabuje, pokud na trhu vládne nejistota. Podle analytiků se investoři přiklánějí k bezpečnějším investicím, kterou je například tradičně americký dolar. "Koruna je dnes pod tlakem obecného ústupu peněz z rizikových aktiv a výrazně ztrácí hlavně k dolaru, kolem tří procent," sdělil analytik společnosti Patria Finance Tomáš Vlk. "Napětí bude klesat jen velice pomalu. To půjde proti koruně," řekl Jiří Cihlář z Next Finance. Podobně slabá jako nyní česká měna byla naposledy koncem loňského prosince.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok ve středu Českéhmu rozhlasu řekl, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou zvýší inflaci. Důvodem bude podle něj hlavně růst ceny plynu, ropy a zprostředkovaně i dalších energií.