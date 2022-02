Koruna po ruském útoku na Ukrajinu prudce oslabuje k euru i dolaru

Česká měna dnes ráno spadla k euru i dolaru na nejslabší úrovně za dva měsíce, ztrácí desítky haléřů. K euru se dostala nad 25 Kč/EUR, vůči dolaru nad 22,20 Kč/USD. Vyplývá to z informací na serveru Patria Online. Koruna zřejmě reaguje na informace o vpádu ruských vojáků na Ukrajinu. K euru česká měna ztrácí proti středečnímu závěru víc než 40 haléřů, vůči dolaru víc než 50 haléřů. "Napětí bude klesat jen velice pomalu. To půjde proti koruně," uvedl Jiří Cihlář z Next Finance. Investoři korunu řadí mezi riziková aktiva a tradičně oslabuje, pokud na trhu vládne nejistota. Podobně slabá jako nyní česká měna byla naposledy koncem loňského prosince.

Guvernér České národní banky Jiří Rusnok ve středu Českéhmu rozhlasu řekl, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou zvýší inflaci. Důvodem bude podle něj hlavně růst ceny plynu, ropy a zprostředkovaně i dalších energií.