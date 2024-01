Koučem fotbalové reprezentace je Hašek, podepíše smlouvu do konce kvalifikace MS

Ivan Hašek se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej dnes jednomyslně zvolil výkonný výbor, oznámila po jeho mimořádném zasedání Fotbalová asociace ČR na tiskové konferenci. Šedesátiletý kouč, jenž národní tým už krátce vedl v roce 2009, nahradil Jaroslava Šilhavého. S vedením FAČR podepíše smlouvu do konce kvalifikace mistrovství světa, tedy do listopadu příštího roku, s opcí na baráž, případně závěrečný turnaj.

Asociace vybírala trenéra národního mužstva poté, co se Šilhavý v listopadu po konci kvalifikace navzdory postupu na letní mistrovství Evropy do Německa rozhodl u týmu nepokračovat. Hašek v posledních letech působil v arabských zemích. "Vést českou reprezentaci považuji za svůj trenérský vrchol. Je to pro mě obrovská čest. Udělám všechno pro to, aby národní tým uspěl nejenom na mistrovství Evropy, ale samozřejmě také v kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Touha dostat se na světový šampionát i jako trenér je něco, co mě teď požene dopředu," uvedl Hašek.

Zatím není jisté, kdo bude novým reprezentačním manažerem. Na volnou pozici si vedení asociace přálo držitele Zlatého míče z roku 2003 Pavla Nedvěda, ten však nabídku odmítl. Někdejší kapitán národního mužstva a dlouholetý člen managementu Juventusu Turín to ve středečním vyjádření pro ČTK zdůvodnil tím, že si po mnoha letech mimo republiku není jist, zda by v této chvíli mohl českému fotbalu pomoci.