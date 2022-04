Krajský soud uložil bývalému hokejistovi Čechmánkovi za podvod podmínku

Zlínský krajský soud dnes nepravomocně uložil bývalému hokejovému reprezentantovi Romanu Čechmánkovi tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let za podvod. Škoda podle rozsudku přesáhla 7,2 milionu korun. Čechmánek se zadlužil při podnikání. Podle státního zástupce si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Jednapadesátiletý Čechmánek vinu dlouhodobě popírá, hrozilo mu až osm let vězení.

Čechmánek byl hvězdným hokejistou, v podnikání ale zkrachoval. Je olympijským šampionem z Nagana 1998, kde ale chytal jako jednička Dominik Hašek. Kromě toho získal tři tituly mistra světa (1996, 1999 a 2000) a dva bronzy (1997 a 1998) a šestkrát vyhrál extraligu, z toho pětkrát se Vsetínem. Podle odhadů tisku si za hokejovou kariéru vydělal okolo 250 milionů korun. V posledních letech se v médiích Čechmánkovo jméno spojovalo hlavně s jeho neúspěšným podnikáním a s tím související trestní kauzou. Na podnikání si půjčoval peníze od známých, měl také úvěry u bank. Jeho dluhy dosáhly desítek milionů korun. Vlastnil mimo jiné minipivovar s restaurací ve Zlíně, který po roce fungování zavřel, přestavbu domu v Holešově nedokončil. Koupil i bývalý domov důchodců v Prostějově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku.

V únoru 2017 ho policie v souvislosti s podnikáním obvinila z podvodu. Podle pozdější obžaloby si Čechmánek půjčoval peníze a objednával práce, i když už věděl, že závazky nebude schopen splatit. Krajský soud ve Zlíně ale Čechmánka v minulosti obžaloby z podvodu třikrát zprostil, nepodařilo se podle něj prokázat, že by měl v úmyslu obohatit sebe či někoho jiného. Čechmánek během své trestní kauzy na jaře 2018 uvedl, že kdyby se v jeho konkurzu prodával majetek za tržní ceny, věřitelé by všechny pohledávky dostali. Byl však podle svých slov vydán napospas konkurznímu správci. V květnu 2018 například také znalec z oboru ekonomiky Petr Janíček před soudem opakovaně uvedl, že při zpeněžení veškerých Čechmánkových aktiv by se pravděpodobně podařilo uhradit všechny závazky.