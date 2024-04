Kraslice chtějí pojmenovat jedno z prostranství po rodákovi Juliu Meinlovi

Město Kraslice chce pojmenovat jedno ze svých prostranství po Juliu Meinlovi. Obchodník, inovátor pražení kávy a zakladatel známé potravinářské firmy je zdejším rodákem. V Kraslicích se narodil 10. dubna 1824, tedy před 200 lety. Ve městě stále stojí dům, kde měl jeho otec obchod. Nově by se podle něj mělo jmenovat i prostranství bývalého autobusového nádraží, řekl ČTK starosta Kraslic Jan Šimek (nez.). "Nepředpokládám, že by s tím byly problémy. Jde o prostranství, kde má bydliště snad jen jedna rodina, takže by to nemělo způsobit vážnější administrativní problémy. A tak slavného rodáka bychom si měli připomínat," řekl ČTK starosta Kraslic.

Julius Meinl se narodil kraslickému pekaři Franzi Antonu Meinlovi a jeho ženě Marii Anně. Jeho rodný dům už nestojí, ve městě ale stále stojí dům, kde měl jeho otec obchod. Pekařský rod Meinlů pochází z Chebu, kde se podílel na veřejné správě, sídlil na chebském náměstí a jeho kořeny sahají do 14. století. Julius Mainl se proslavil hlavně pražením kávy přímo v obchodě a přípravou vlastních směsí kávy. Své obchody měl ve Vídni a kolem roku 1900 měla rodina Julia Meinla obchody v Brně, Ostravě a Chebu. Ještě do první světové války zavedla v Rakousku-Uhersku systém maloobchodních řetězců podle britského vzoru a rychle získala dominantní tržní postavení i v českých zemích. Za první republiky provozovala v Československu stovku prodejen, které obsluhovaly 6,4 milionu zákazníků.