Křeček: Mnoho Ukrajinců nezvládá platit za bydlení, pracují nelegálně

Mnoho Ukrajinců prchajících před válkou podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka nezvládá platit za bydlení. Mnozí z nich tak svou situaci řeší nelegální prací nebo návratem na Ukrajinu. Ombudsman o tom dnes informoval na svém webu. Na problém rovněž upozornil zákonodárce, popsal jej v dopisech předsedům senátorských klubů.

Pravidla související s ubytováním ukrajinských válečných uprchlíků se naposledy výrazně změnila v létě. Pocítila to například i rodina ženy, která od letošního srpna musí platit za pokoj na ubytovně nejen za sebe, ale také za dvě nezletilé děti. Místo 8000 korun tak za bydlení dohromady vydá 24.000 korun. To je ale zhruba stejně, jako si dokáže vydělat. Veškerý její příjem tedy míří pouze na zaplacení ubytování, uvedl ombudsman. Před podobnými dopady změn pravidel pro držitele dočasné ochrany ombudsman varoval už v červnu. Upozornil tehdy, že poskytovaná finanční podpora nebude stačit k tomu, aby si lidé, a to ani ti pracující, dokázali zajistit důstojné bydlení.

Víc než pětina ukrajinských uprchlic v Česku, které tu pracují, má neoficiální práci. Nemají písemnou pracovní smlouvu. Každé šesté pracující ženě její výdělek nestačí na pokrytí každodenních výdajů. Práci má 64 procent příchozích žen. Ve svém výzkumu o vysídlených to zjistila Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), výsledky dnes poskytla ČTK. Letos v prvním pololetí se do výzkumu zapojilo 3681 dospělých s dočasnou ochranou ze všech krajů.