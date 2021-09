Tenistka Barbora Krejčíková postoupila při debutu v hlavní soutěži US Open v New Yorku do osmifinále. Letošní vítězka Roland Garros a osmá nasazená splnila ve třetím kole roli favoritky a Kamillu Rachimovovou z Ruska porazila jistě 6:4 a 6:2. O postup do čtvrtfinále bude hrát s bývalou světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou