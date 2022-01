Krejčíková přešla přes Azerenkovou do čtvrtfinále Australian Open

Tenistka Barbora Krejčíková porazila v osmifinále Australian Open Bělorusku Viktorii Azarenkovou dvakrát 6:2 a potřetí v kariéře postoupila do grandslamového dvouhry. Čtvrtá nasazená turnaje v Melbourne se o semifinále utká s Madison Keysovou z USA.

"Předloni jsem ještě nebyla ve stovce a teď tady hraju na velkých kurtech a vyhrávám. Užívám si to, to jsem chtěla," řekla Krejčíková do mikrofonu v rozhovoru po utkání na centrálním dvorci Roda Lavera v Melbourne Parku.

Krejčíková zvládla duel s dvojnásobnou vítězkou Australian Open Azarenkovou bravurně. Nasázela 23 vítězných míčů a udělala jen dvanáct chyb. V pondělí čeká Krejčíkovou v páru s Kateřinou Siniakovou utkání o postup do čtvrtfinále čtyřhry. "To je zápas, na který se teď soustředím a chci ho zahrát dobře," pronesla Krejčíková.