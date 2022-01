Krejčíková prohrála ve čtvrtfinále Australian Open s Keysovou

Tenistka Barbora Krejčíková skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená hráčka úvodního grandslamu sezony v Melbourne měla v horku od konce první sady utkání s Madison Keysovou zdravotní problémy a s Američankou prohrála 3:6 a 2:6. Vítězka Roland Garros Krejčíková hrála Australian Open potřetí v kariéře a postupem do čtvrtfinále si vylepšila své maximum. Krejčíková má ještě šanci ve čtyřhře, v které už jsou s Kateřinou Siniakovou také ve čtvrtfinále.

Problémy Krejčíkové připomínaly její zápas z loňského US Open. V osmifinále v New Yorku porazila Španělku Garbiňe Muguruzaovou, ale několikrát se nechala ošetřit, ztěžka dýchala, měla závrať a do šatny po postupu odešla z kurtu v doprovodu lékaře a fyzioterapeutky.