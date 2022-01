Krejčíková se Siniakovou jsou na Australian Open ve čtvrtfinále čtyřhry

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková jsou na Australian Open ve čtvrtfinále čtyřhry. Ve třetím kole si turnajové jedničky poradily dvakrát 6:4 s americkou dvojicí Danielle Collinsová, Desirae Marie Krawczyková. "Byl to náročný zápas. Snažily jsem se hrát agresivně a udržely jsme si servis, což bylo nakonec rozhodující," řekla Siniaková na kurtu. "Spolu si hru užíváme a dobře pokrýváme kurt. Mám radost, že se nám tolik let společně daří, a doufám, že to bude pokračovat," doplnila Krejčíková. O postup do semifinále prvního grandslamu sezony si loňské finalistky zahrají s americko-australským párem Caroline Dolehideová, Storm Sandersová. Krejčíková se Siniakovou zatím ve třech zápasech v Melbourne neztratily ani set.