Krejčíková se Siniakovou si zahrají o druhý wimbledonský titul

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si zahrají po čtyřech letech finále Wimbledonu. Turnajové dvojky porazily na centrálním dvorci v All England Clubu lotyšsko-ukrajinský pár Jelena Ostapenková, Ljudmila Kičenoková dvakrát 6:2 a budou usilovat o pátý společný grandslamový titul. V neděli vyzvou na londýnské trávě nasazené jedničky Belgičanku Elise Mertensovou s Číňankou Čang Šuaj.

"Bylo to perfektní a příjemné, moc jsem si to užila. Byl to asi největší a nejvíc speciální zápas mé kariéry, zařadila bych ho i před všechny loňské singly. Vždy jsem si moc přála zahrát si aspoň jednou na tomto centrkurtu," řekla webu Tenisový svět Krejčíková, která při triumfu před čtyřmi lety hrála se Siniakovou na dvorci číslo 1. Na centrální kurt se Češky dostaly díky zrušení semifinálového zápasu mezi Rafaelem Nadalem a Nickem Kyrgiosem.