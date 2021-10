Kreuziger se rozhodl ukončit kariéru, u cyklistiky ale zůstane v manažerské roli

Český cyklista Roman Kreuziger ukončil v 35 letech kariéru silničního profesionála. U cyklistiky však zůstane i nadále jako sportovní ředitel stáje Bahrajn Victorious. Kreuziger se rozhodl skončit i přesto, že měl na stole nabídku ročního kontraktu ze stáje Gazprom-RusVelo, jejíž barvy hájil v této sezoně.

"Po těch dvou letech, kdy jsem tomu dával všechno, ale nedostávalo se mi za to výsledků, na které jsem zvyklý, jsem se rozhodl skončit. Byl to takový malý signál k tomu to pozměnit a přejít do trochu jiné role," řekl Kreuziger. Jeden z dlouhodobě nejlepších českých silničářů ukončil kariéru po 16 sezonách v profi pelotonu.