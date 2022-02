Kriminalisté zakročili proti organizované skupině pašující drogy do věznice ve Valdicích

Policie zakročila proti organizovanému gangu, který pašoval drogy a zakázaná léčiva do věznice ve Valdicích na Jičínsku. Řekla to mluvčí policistů královehradeckého kraje Eliška Majerová. Na zásilky směřující do věznice se policie zaměřila od loňského května ve spolupráci s vězeňskou službou. Policie stíhá celkem šest lidí - tři ženy a tři muže. Obviněným hrozí v případě odsouzení od dvou do deseti let vězení.