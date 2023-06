Kriminalita u dětí loni stoupla skoro o třetinu, vrací se k předcovidovým hodnotám

Kriminalita u dětí mladších 15 let se loni zvýšila skoro o třetinu, podle dat Nejvyššího státního zastupitelství se vykázala u víc než sedmnácti set dětí. Počty případů kriminality se podle Nejvyššího státního zastupitelstvé vrací k předcovidovým číslům z roků 2018 a 2019. Děti do patnácti let nejsou trestně odpovědné. Kriminalita v přechozím roce stoupla i celkově, vzrostla o 17 procent. Nárůst tedy není tak výrazný jako u dětské kriminality.