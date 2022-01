Krizový štáb bude řešit seznam profesí pro pracovní karanténu

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předloží v pondělí Ústřednímu krizovému štábu návrh seznamu profesí, na které by měla dopadat pracovní karanténa. Očekává, že nad návrhem se uskuteční debata i s hejtmany. Uvedl to na CNN Prima News. Lidé z vybraných profesí, kterým by v práci vyšel pozitivně antigenní test, by mohli i nadále chodit do práce.

Ministerstvo vnitra má vybrat oblasti kritické infrastruktury nezbytné pro chod státu kvůli počínající vlně varianty koronaviru omikron. Smyslem pracovní karantény je zajištění fungování státu i za situace, kdy v karanténách skončí velký počet lidí.