Krizový štáb ministerstva navrhl v Olomouckém kraji vyhlásit pro oblast Hustopečí stav nebezpečí

Krizový štáb ministerstva životního prostředí navrhl vyhlásit v Olomouckém kraji stav nebezpečí. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) to řekl na tiskové konferenci k řešení následků po havárii cisteren s benzenem v Hustopečích nad Bečvou. Vyhlášení stavu nebezpečí má podle Hladíka urychlit sanaci. O té ministr řekl, že bude trvat řádově několik měsíců, možná i let. Likvidace škod podle něj vyjde na stovky milionů korun. Jde podle něj o největší havárii svého druhu na světě a situaci označil za velmi nebezpečnou, mimořádně závažnou a riskantní. Uklidnil ale, že v tuto chvíli veřejnosti bezprostřední nebezpečí nehrozí. Složky záchranného systému pracují tak rychle, jak to situace a velice náročné podmínky dovolují, řekl Hladík.

V Hustopečích na konci února vykolejil a shořel vlak převážející přes tisíc tun toxického benzenu. Odborníci upozorňují na to, že další opatření se musí udělat v co nejkratší době, aby se co nejvíce snížila další kontaminace podzemních vod benzenem.