KRNAP: Sněhové pole Mapa republiky v Krkonoších dosáhlo ideálního tvaru

Zbytek sněhu ve tvaru bývalého Československa zvaný Mapa republiky na úbočí Studniční hory v Krkonoších, má nyní ideální tvar. Mohl by roztát na přelomu června a července, řekl ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. V uplynulé zimní sezoně 2022/2023 správci KRNAP na Mapě republiky nejvíce sněhu naměřili 6. dubna, a to 9,72 metru, z hlediska dlouhodobého měření šlo o průměrnou hodnotu. "Odhaduji, že v současnosti tam může být stále více než jeden metr sněhu. To, kdy Mapa republiky odtaje, bude záviset na počasí," řekl Drahný. Za příznivého počasí je Mapa republiky viditelná zdaleka, dokonce až z Hradce Králové. Sněhové pole Mapa republiky loni zmizelo 9. července, o čtyři dny dříve než v roce 2021. Správa KRNAP v místě měří mocnost sněhu přes 20 let, cílem je zjistit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory. Maxima jsou tam zaznamenávána většinou na jaře. Jak sněhové pole odtává, ztrácí postupně tvar první republiky, až nakonec zůstávají střední Čechy.