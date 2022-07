KRNAP: Způsob hospodaření v národních parcích není příčinou požárů

Způsob hospodaření v národních parcích není příčinou rozsáhlých lesních požárů, viníkem je většinou nezodpovědné chování některých návštěvníků. ČTK to řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Reagoval tak mimo jiné na spekulace o tom, zda a nakolik má na rozsahu požáru v Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku podíl to, že v lesích tam zůstalo velké množství dřeva po kůrovcové kalamitě. V Českém Švýcarsku hoří od neděle. V Čechách platí výstraha před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Požár v Českém Švýcarsku policie vyšetřuje pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. "Rizikem požárů v národních parcích obecně není příroda, ale člověk. Prokazatelných případů, kdy požár vznikl třeba od blesku, je u nás málo. V drtivé většině případů má podíl na vzniku požárů člověk, ať je to neuhašené ohniště, odhozený nedopalek nebo jako lupa působící odhozená skleněná lahev," řekl Drahný. Že by v Krkonoších nastala podobná situace jako v Českém Švýcarsku, je podle něj prakticky nereálná. Je to dané řadou specifik Krkonoš.