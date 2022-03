Kroky kabinetu rostoucí ceny pohonných hmot pro občany podle Babiše neřeší

Středeční rozhodnutí vlády o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot znamená podporu režimu ruského prezidenta Vladimira Putina a dodatečný nákup 690.000 tun ropy z Ruska. Na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl bývalý premiér Andrej Babiš. Opatření je nedostatečné i podle opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot zlevní paliva asi pouze o korunu na litr, sdělil šéf SPD Tomio Okamura. Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Vláda v reakci na růst cen pohonných hmot v souvislosti s válkou na Ukrajině rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Ceny paliv rostou v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.

Distributoři pohonných hmot budou muset nadále přimíchávat biosložku do paliv. Ukládá jim to zákon, podle kterého musí snižovat emise z paliv. Zákon by se musel nejdříve změnit, současný rekordní růst cen tak toto opatření nezmírní. ČTK to dnes řekl předseda Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Přimíchávání biosložek do pohonných hmot bylo zavedeno v roce 2007 pro naftu, o dva roky později se zavedlo i pro benzin. Dodavatelé pohonných hmot musejí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty.