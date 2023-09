Krpálek se nechystá na ME, pro OH zvažuje zatím nepovolený dvojstart

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se nechystá na listopadové mistrovství Evropy. Kontinentální šampionát by mu nepomohl v olympijské kvalifikaci, kterou chce vybojovat v obou svých hmotnostních kategoriích. Pro Paříž dokonce zvažuje unikátní dvojstart, i když to zatím judistické regule neumožňují. Řekl to dnes novinářům ve své akademii, kde křtil kalendář paralympijského plavce Arnošta Petráčka.

Krpálek v Riu vyhrál OH v kategorii do 100 kilogramů a pak přestoupil mezi nejtěžší judisty a získal olympijské zlato na hrách v Tokiu. Začátkem tohoto roku ohlásil návrat do stovky, ale nakonec na turnajích startuje střídavě v obou kategoriích. Ve stovce v květnu získal stříbro na MS, v kategorii nad 100 kilogramů krátce po té vyhrál Grand Prix v Linci.