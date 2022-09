Kuba: Vláda slíbila, že kraje budou kupovat energii za přesně danou cenu

Vláda krajům slíbila, že budou moct v příštím roce nakoupit energie za přesně danou cenu. Řekl to šéf Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS). Přesnou výši ceny podle něj kabinet ještě upřesní. Kuba už dřív vládu vyzval, aby zřídila státního obchodníka s energiemi, který by je prodával veřejným institucím. Premiér Fiala podle Kuby hejtmany a zástupce obcí ujistil, že vláda zajistí dostatek dostupných energií pro nemocnice, školy a další veřejné instituce. Předem dané ceny energií by měla vláda podle jihočeského hejtmana poskytnout i obcím a městům. O zastropování cen hovořil Fiala v Praze s dodavateli elektřiny a plynu ve středu. O energetice jednají z iniciativy českého předsednictví unijní ministři v Bruselu.