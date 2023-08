Kuleba: Zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu by nevedlo ke konci konfliktu

Řešení pro konec konfliktu na Ukrajině nevede skrze zastavení dodávek zbraní, naopak konec jejich poskytování by válku neukončilo, ale vedlo by k utrpení a úmrtí ještě více lidí. Ve svém projevu na poradě českých velvyslanců v Černínském paláci to řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Kuleba v projevu řekl, že přestože se ruský prezident Vladimir Putin snaží zhoršit ekonomickou situaci v Evropě a prohloubit problémy, odpovědí není polevit v pomoci, ale naopak ji posílit. Ukrajinské vítězství podle něj zničí Putinův plán na zruinování evropského hospodářství. Ukrajinský ministr zahraničí zároveň představil fórum obranného průmyslu, které se na Ukrajině uskuteční na podzim a na které byly pozvány stovky předních zbrojařských firem z celého světa, včetně těch českých. Pro firmy má fórum přinést nové příležitosti a pracovní místa, pro Ukrajinu má znamenat posílení růstu i technologický pokrok. Kuleba v projevu poděkoval české vládě, diplomacii i lidem, kterým podle něj může být Ukrajina vděčná za veškerou politickou podporu, poskytnutí kritické vojenské pomoci v době, kdy to bylo nejvíce potřeba, i za pomoc Ukrajicům, kteří museli do Česka uprchnout před válkou. Zároveň zdůraznil, že neexistuje žádná alternativa k členství v NATO, Evropa podle něj nebude bezpečná, dokud Ukrajina nebude součástí aliance.