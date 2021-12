Kulhánek odsoudil tvrdé tresty pro běloruské opoziční aktivisty

Odsouzení manžela vůdkyně běloruské opozice Svjatlany Cichanouské k 18 letům vězení a uložení dlouholetých trestů dalším pěti opozičním aktivistům a kritikům režimu označil český ministr zahraničních věcí v demisi Jakub Kulhánek (ČSSD) za opovrženíhodné. "Řekněme si to upřímně, po odsouzení manžela Svjatlany Cichanouské k 18 letům vězení působí (běloruský prezident Alexandr) Lukašenko jako malý vyděšený kluk. Tento a další uložené tvrdé tresty jsou opovrženíhodné," uvedl. Evropská unie by podle něj měla připravit další sankce vůči běloruskému režimu. Podle šéfky Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) připomíná rozsudek praktiky totalitních 50. let v Československu. "Nelze hovořit o spravedlivém procesu, jde o odplatu za politické názory odpůrců nelegitimního Lukašenkova režimu," napsala na twitteru.Běloruský soud poslal blogera Sjarheje Cichanouského do vězení za přípravu a organizaci hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti. Cichanouski obvinění odmítl a jeho žena verdikt označila za pomstu. Bývalý prezidentský kandidát Mikalaj Statkevič dostal 14 let vězení, blogeři Ihar Losik a Uladzimir Cyhanovič 15 let za mřížemi a aktivisté Dzmitryj Papov a Arcjom Sakav 16 let odnětí svobody.