Kulhánek: Účast ČR na Expo 2020 jistě vytvoří nové příležitosti

Účast České republiky na první světové výstavě Expo v arabském světě jistě vygeneruje další příležitosti pro české firmy, lázeňství či českou vědu. Český ministr zahraničí Jakub Kulhánek to dnes řekl poté, co si v Dubaji prohlédl český pavilon na výstavě Expo 2020, jež se bude konat od 1. října do 31. března 2022.

Po celou dobu konání výstavy bude mimo jiné k vidění systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu. Podle generálního komisaře účasti ČR na výstavě Jiřího Františka Potužníka projevují o systém zájem i subjekty mimo Spojené arabské emiráty, třeba z Rijádu nebo Malajsie. Kulhánek řekl, že je ze systému S.A.W.E.R. nejvíce nadšený a považuje jej za zlatý hřeb výstavy. "To je opravdu něco fascinujícího. Ukazuje to, jak pokročilé technologie je Česká republika schopná vyrábět," řekl ministr.