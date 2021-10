Kulhánek vyzval Nejedlého, aby do sedmi dnů vrátil diplomatický pas

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) vyzval poradce prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého, aby do sedmi dnů vrátil svůj diplomatický pas. Pokud tak neučiní, bude zneplatněn, uvedl dnes na twitteru. O tom, že by Nejedlý diplomatický pas mít neměl, hovořil dnes v Rádiu Impuls premiér Andrej Babiš (ANO). Nejedlý dnes Deníku N sdělil, že diplomatický pas nepotřebuje a pokud o to bude požádán, odevzdá ho. Dodal, že mu diplomatický pas nikdy nepomohl k ničemu jinému, než že nemusel stát sám fronty na víza, když cestoval s prezidentem.

Pětapadesátiletý Nejedlý působí jako ekonomický poradce prezidenta a je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. V minulosti se například účastnil Zemanova jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V pozici poradce není Pražským hradem placen, může ale využívat hradní kancelář.