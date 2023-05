Kulturní dědictví do ČR láká 40 procent zahraničních turistů, nejvíce Francouze

Za kulturním dědictvím do Česka průměrně jezdí 40 procent zahraničních turistů. Nejčastěji Francouzi, následují Britové, Američani, Rakušané nebo Němci. Před válkou na Ukrajině to byli také Rusové. Lákadlem jsou pro ně různé kulturní akce. Loni tvořily přibližně sedm procent aktivit zahraničních turistů v Česku, před pandemií koronaviru to byla desetina. Mezi vyhledávané události patří například festivaly klasické hudby. Na tiskové konferenci to dnes novinářům řekli zástupci agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism a Asociace hudebních festivalů.

Letošní kampaň agentury CzechTourism, která se bude snažit přilákat také na kulturní akce, vyšla na 35 milionů korun. Vidět ji bude možné kromě střední či jižní Evropy například v USA, Dánsku nebo Izraeli, informovala agentura.