Kupka: Česko zaplatí poplatek Michelinu za zařazení do gastroprůvodce

Vláda se rozhodla zaplatit poplatek společnosti Michelin za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí, řekl na tiskové konferenci po dnešním jednání kabinetu ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Hešíková dnes ČTK sdělila, že celkové náklady činí 51,3 milionu korun s DPH na pět let. Na financování by se neměl podílet jen stát, ale také kraje a soukromý sektor.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dnes kabinetu představil analýzu toho, jak zahraniční turisté v Česku utrácejí peníze. "Útrata za gastronomické služby představuje v mnoha případech více než 30 procent z jejich celkové útraty," poznamenal Kupka. Zařazení do průvodce považuje za jeden z nástrojů, jak lze přispět k návratu turistů do Česka po koronavirové krizi. Finance do toho vložené se podle Kupky velmi rychle Česku vrátí.