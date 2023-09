Kupka: Do autoškoly na osobní auto budou moct lidé od 15 let a šesti měsíců

V Česku bude díky novele bodového systému možné od příštího roku zahájit kurz autoškoly k řízení osobního automobilu v 15 letech a šesti měsících. Od 17 let pak budou moct lidé řídit rok auto s dozorem mentora. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Od novely si také slibuje zlepšení bezpečnosti na silnici. Česko má 50 usmrcených na silnici na milion obyvatel ročně, Kupka by chtěl snížit číslo pod 40. Novela, která začne platit od příštího roku, mění systém trestných bodů pro řidiče a zvýší některé pokuty. Česká republika byla v roce 2022 podle Kupky na 21. místě v Evropě s 50 usmrcenými na silnici na milion obyvatel. "Měli bychom směřovat k těm, kteří jsou na tom výrazně lépe, například Německo, kde se hodnota pohybuje kolem 37 usmrcených na milion obyvatel. Tato úprava zákona by na tom měla mít významný podíl," řekl Kupka. Nyní se bude snažit ministerstvo seznámit veřejnost se změnami, které novela přinese. Chystá například konferenci pro autoškoly, komunikaci na sociálních sítích či nové webové stránky pro mladé řidiče.