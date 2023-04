Kupka s podnikatelskou delegací přiletěl do Singapuru, navštíví také Jižní Koreu

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) přiletěl s podnikatelskou delegací do Singapuru, navštíví také Jižní Koreu. Cesta je zaměřená na dopravu a dopravní infrastrukturu, energetiku, strojírenství, chytrá města (smart cities) či kosmonautiku. Hospodářská komora ČR v Singapuru organizuje podnikatelské fórum s následným jednáním mezi českými a singapurskými firmami. Do Česka se delegace vrací v pátek. ČTK to dnes sdělila Hospodářská komora.

Cestu spolu s Kupkou absolvuje více než 50 zástupců českých firem. Další možnosti pro české firmy vidí Hospodářská komora ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu. Ve zdravotnictví jde například o digitální inovativní řešení, která by zkvalitnila péči v souvislosti se stárnoucí populací a výstavbou nových nemocnic a domů pro seniory.