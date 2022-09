Kupka: Vláda příští týden projedná trvalé snížení spotřební daně z nafty

Vláda by měla příští týden projednat trvalé snížení spotřební daně z nafty. V současnosti toto opatření platí pro naftu i benzin do konce září. Důvodem je situace v okolních zemích, která znevýhodňuje tuzemské dopravce tím, že čerpají dražší naftu v Česku. Na kongresu Čerpačka to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle údajů společnosti CCS, která sleduje ceny pohonných hmot, se cenový rozdíl mezi naftou a benzinem v posledních týdnech zvětšuje, nyní je nafta v ČR zhruba o pět korun dražší než benzin.

Snížení spotřební daně na benzin a naftu o 1,50 koruny na litr platí od 1. června. Vláda ho zavedla jako reakci na prudký nárůst cen pohonných hmot v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem.

Cena ropy se nyní pohybuje okolo 89 dolarů za barel, což je podle ministra téměř stejná úroveň jako před začátkem války na Ukrajině. Zároveň zmínil, že Česko je v současnosti závislé na ruské ropě jen ze zhruba 14 procent.