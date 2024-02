Kvalifikaci tenisového Davis Cupu Česka s Izraelem zahájí Menšík proti Olielovi

Jakub Menšík zahájí v sobotu kvalifikaci o postup do skupinové fáze Davisova poháru proti izraelské jedničce Jišaji Olielovi. Osmnáctiletý tenista zabojuje o první bod na tvrdém povrchu ve Vendryni od 15:00. Ve druhé dvouhře se utkají Jiří Lehečka s Danielem Cukiermanem. Rozhodl o tom páteční los. Do nedělní čtyřhry jsou zatím nahlášeni Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. V singlech by měli program uzavřít Lehečka proti Olielovi a Menšík proti Cukiermanovi. Složení druhého hracího dne se ale může změnit. Češi, kteří obhajují loňské čtvrtfinále, se představí v domácím prostředí po pěti letech. Naposledy hostili v roce 2019 kvalifikaci proti Nizozemsku. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gaza budou duel provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Zápasy se uskuteční ve Sportovním areálu Vitality Slezsko ve Vendryni, kapacita haly je 1300 fanoušků a je vyprodáno. Tým kapitána Jaroslava Navrátila se utká se Izraelem po necelých dvou letech. V roce 2022 vyhráli Češi v baráži v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Vzájemnou bilanci vedou 4:1 a také tentokrát budou proti výběru kapitána Jonathana Erlicha favority.