Kvitová a Krejčíková postoupily ve Wimbledonu do třetího kola, Plíšková skončila

Tenistka Petra Kvitová zdolala ve Wimbledonu Rumunku Anu Bogdanovou 6:1, 7:6 a probojovala se na travnatých kurtech v All England Clubu do 3. kola. Dvojnásobná vítězka soutěže neprohrála sedmý zápas za sebou a zahraje si v této fázi grandslamu poprvé v sezoně. V boji o své první osmifinále od Roland Garros 2020 se utká se čtvrtou hráčkou světa Španělkou Paulou Badosaovou. Ta porazila Irinu Baraovou 6:3, 6:2. Dvaatřicetiletá Kvitová, která před Wimbledonem vyhrála turnaj v Eastbourne, se dostala do třetího kola Wimbledonu poprvé od roku 2019. Od posledního osm let starého triumfu se jí to povedlo teprve potřetí.

Barboře Krejčíkové se čtvrteční vystoupení také vydařilo, když přehrála 6:3, 6:4 Švýcarku Viktoriji Golubicovou a příště se utká s Ajlou Tomljanovicovou.

Naopak Karolína Plíšková loňskou finálovou účast ve Wimbledonu nezopakuje. Česká tenistka a nasazená šestka skončila na trávě v All England Clubu již ve druhém kole, v němž nestačila na domácí Katie Boulterovou a prohrála 6:3, 6:7, 4:6. V Londýně zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2017.