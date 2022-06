Kvitová postoupila ve Wimbledonu do třetího kola, Plíšková skončila

Tenistka Petra Kvitová zdolala ve Wimbledonu Rumunku Anu Bogdanovou 6:1, 7:6 a probojovala se na travnatých kurtech v All England Clubu do 3. kola. Dvojnásobná vítězka soutěže neprohrála sedmý zápas za sebou a zahraje si v této fázi grandslamu poprvé v sezoně. V boji o své první osmifinále od Roland Garros 2020 se utká se čtvrtou hráčkou světa Španělkou Paulou Badosaovou. Ta porazila Irinu Baraovou 6:3, 6:2. Dvaatřicetiletá Kvitová, která před Wimbledonem vyhrála turnaj v Eastbourne, se dostala do třetího kola Wimbledonu poprvé od roku 2019. Od posledního osm let starého triumfu se jí to povedlo teprve potřetí.

Karolína Plíšková loňskou finálovou účast ve Wimbledonu nezopakuje. Česká tenistka a nasazená šestka skončila na trávě v All England Clubu již ve druhém kole, v němž nestačila na domácí Katie Boulterovou a prohrála 6:3, 6:7, 4:6. V Londýně zaznamenala nejhorší výsledek od roku 2017.