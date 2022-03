Kvůli havárii v Praze 13 je bez vody 77.000 lidí

Kvůli poruše vodovodních řadů v Praze 13 je bez dodávek vody zhruba 77.000 odběratelů. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) by měly po úterní havárii začít napouštět vodovodní řady v západní části Prahy ve čtvrtek ve 12::00. Příčinou havárie byla zřejmě únava materiálu. ČTK to dnes řekl mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Kvůli rozsahu havárie si musely PVK půjčit tři cisterny od kladenských vodáren a další by měly dorazit z Teplic. Kvůli přerušené dodávce vody zůstaly zavřeny některé školy a školky nebo úřady.